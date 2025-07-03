Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тысяч - до минимальных за шесть недель 233 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тысяч, а не 236 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали подъема показателя до 240 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 241,5 тыс. по сравнению с пересмотренными 245,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 июня, осталось на уровне 1,964 млн, как и неделей ранее. Это максимальный показатель с конца 2021 года.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,960 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,974 млн.