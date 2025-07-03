В США в июне рост числа рабочих мест превысил прогноз

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч, сообщило Министерство труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тысяч, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тысячи, а не на 139 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в стране в июне снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее роста до 4,3%.

Количество рабочих мест в частном секторе в июне увеличилось на 74 тысячи, в государственном - на 73 тысячи.

Заметный рост числа рабочих мест отмечен в здравоохранении (+39 тысяч), а также в сфере социальной поддержки (+19 тысяч). В промышленном секторе зафиксировано снижение на 7 тысяч. В остальных сферах изменения были несущественными.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июне увеличилась на 0,2% относительно мая, до $36,3. В годовом выражении она повысилась на 3,7%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал рост первого показателя на 0,3%, второго - на 3,9%. В мае они увеличились на 0,4% и 3,8% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне уменьшилась до 34,2 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе снизилась до 62,3% с 62,4%.