Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 6 тысяч

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 222 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 222 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 220,25 тыс. с 221 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 12 апреля, сократилось до 1,841 млн по сравнению с пересмотренными 1,878 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,88 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,885 млн.