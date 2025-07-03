Поиск

"Артген биотех" инвестировал в Genetico 238 млн рублей, выкупив допэмиссию "дочки"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Артген биотех" выкупило 7 млн акций дочерней Genetico (ПАО "ЦГРМ "Генетико"), размещенных по закрытой подписке, инвестировав таким образом в компанию 238 млн рублей. Сделка состоялась 2 июля, сообщает телеграм-канале Genetico. По ее итогам доля "Артген биотех" в Genetico выросла с 76,25% до 78,10%.

Акционеры Genetico в октябре 2024 года приняли решение об увеличении уставного капитала через размещение по закрытой подписке 7 млн дополнительных обыкновенных акций по 34 рубля за штуку.

Привлеченные в ходе допэмиссии средства Genetico частично направит на развитие препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей. По данным бухотчета, на 31 марта 2025 года среди миноритариев распределено 24,48% акций Genetico.

Genetico Артген биотех Генетико
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

В челябинских офисах связанных со Струковым компаний прошли обыски по делу о хищениях

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6654 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });