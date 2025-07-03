"Артген биотех" инвестировал в Genetico 238 млн рублей, выкупив допэмиссию "дочки"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Артген биотех" выкупило 7 млн акций дочерней Genetico (ПАО "ЦГРМ "Генетико"), размещенных по закрытой подписке, инвестировав таким образом в компанию 238 млн рублей. Сделка состоялась 2 июля, сообщает телеграм-канале Genetico. По ее итогам доля "Артген биотех" в Genetico выросла с 76,25% до 78,10%.

Акционеры Genetico в октябре 2024 года приняли решение об увеличении уставного капитала через размещение по закрытой подписке 7 млн дополнительных обыкновенных акций по 34 рубля за штуку.

Привлеченные в ходе допэмиссии средства Genetico частично направит на развитие препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей. По данным бухотчета, на 31 марта 2025 года среди миноритариев распределено 24,48% акций Genetico.