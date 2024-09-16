Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

"Артген биотех" планирует инвестировать в Genetico 240 млн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЦГРМ "Генетико" (Genetico, "дочка" "Артген Биотех") на внеочередном собрании 15 октября рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала, сообщила компания.

Собрание состоится в заочной форме, в нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 22 сентября.

"Увеличение уставного капитала пройдет путем размещения по закрытой подписке 7 млн дополнительных акций, что может составить около 8% вновь увеличенного уставного капитала", - сообщил через пресс-службу "Артген Биотех" директор Genetico Владимир Каймонов.

В ходе закрытого размещения акции Genetico будут выкуплены компаниями группы "Артген Биотех".

"Потенциальный объем инвестиций может составить 240 млн рублей. В результате размещения доля компаний группы "Артген биотех" в Genetico увеличится с текущих 76,25% до 78,10%", - сообщает "Артген Биотех".

Цена акции Genetico будет определена позднее советом директоров компании, исходя из средневзвешенной цены акций за последние несколько месяцев, что предполагает стоимость размещения выше текущих рыночных цен, отмечается в сообщении.

"Основная цель закрытого размещения - погашение облигационного займа Genetico. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBIDTA, компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, а погасить заем за счет привлеченных средств", - уточняется в сообщении "Артген Биотех".

Часть привлеченных средств Genetico планирует направить на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

Genetico Артген биотех Владимир Каймонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки

Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до "мусорного" из-за забастовки

Альфа-банк стал владельцем 73% в юрлице бизнес-издания RB.RU

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });