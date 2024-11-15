Genetico разместит допэмиссию в пользу "Артген биотеха" по 34 рубля/акция

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЦГРМ "Генетико" (Genetico) установил цену акций в рамках закрытого размещения 7 млн бумаг в 34 рубля за каждую, сообщила компания.

Таким образом, объем доразмещения составит 238 млн рублей.

В сентябре директор Genetico Владимир Каймонов говорил, что готовящаяся допэмиссия предполагает увеличение уставного капитала Genetico примерно на 8%, а "Артген Биотех" в результате сделки потенциально может инвестировать в Genetico 240 млн рублей.

В середине октября акционеры Genetico на внеочередном собрании утвердили решение об увеличении уставного капитала компании через допэмиссию по закрытой подписке в пользу ПАО "Артген биотех" и ООО "ИСКЧ Венчурс".

14 ноября Банк России принял решение о госрегистрации допвыпуска ПАО, сообщил регулятор.

"Основная цель закрытого размещения - погашение облигационного займа Genetico. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBITDA, компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, а погасить заем за счет привлеченных средств. Часть привлеченных средств Genetico планирует направить на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний", - говорится в сообщении Genetico от 15 ноября.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

На 31 декабря 2023 года 74,99% Genetico принадлежит ПАО "Артген Биотех", 2,2% - у "ИСКЧ Венчурс" (является "дочкой" "Артген Биотех").