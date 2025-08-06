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Genetico в I полугодии нарастила выручку на 56% до 282,8 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (входит в портфель активов группы "Артген биотех") в I полугодии 2025 года получил выручку в 282,8 млн рублей, что на 56,3% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

EBITDA выросла на 72% - до 21,58 млн рублей - и составила 7,6% от выручки.

При этом Genetico нарастила убыток до 9,1 млн рублей с 8,7 млн рублей годом ранее.

Вместе с тем компания увеличила количество исследований на 43% и консультаций на 22%, по сравнению с предыдущим периодом.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.

Genetico Артген биотех
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