Amazon в 2026 году проведет Prime Day 23-26 июня, раньше обычного

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. в 2026 году проведет распродажу Prime Day в период с 23 по 26 июня, а не в июле, как в предыдущие несколько лет, отмечает Reuters.

В эти дни клиентам сервиса Prime будут предоставляться скидки в размере до 50% на покупку товаров ведущих брендов, включая Sol de Janeiro, LG, Stanley, Ninja, Our Place, Levi's и Little Tikes, сообщил онлайн-ритейлер.

При выборе дат для популярной акции Amazon учитывала сроки проведения крупных спортивных мероприятий, а также национальные праздники.

"В этом году у нас проходит Чемпионат мира по футболу, а также отмечается 250-летие независимости США, так что мы решили, что эта неделя будет лучшей для проведения Prime Day", - сказал вице-президент Amazon Prime Джамиль Гани агентству Reuters.

Чемпионат FIFA пройдет с 11 июня по 19 июля, День независимости США празднуют 4 июля.

В Amazon рассчитывают на то, что участники премиальной программы Prime воспользуются распродажами, чтобы запастись продуктами и другими товарами повседневного спроса к ключевым матчам чемпионата и праздничным мероприятиям.

Prime Day является одной из главных ежегодных акций в Amazon. В прошлом году срок проведения распродаж был увеличен до четырех дней с двух.

По данным Adobe Analytics, расходы на онлайновые покупки в США за период проведения Prime Day с 8 по 11 июля 2025 года составили $24,1 млрд, что соответствует росту на 30,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель вдвое превысил онлайн-продажи в "черную пятницу" 2024 года, составившие $10,8 млрд (в 2025 году онлайн-продажи в "черную пятницу" составили $11,8 млрд).

В Adobe Analytics ожидают, что перенос мероприятия на июнь будет способствовать значительному росту онлайн-продаж в годовом сравнении.

Amazon проводит Prime Day с 2015 года.

С начала 2026 года капитализация Amazon выросла на 13,2%.