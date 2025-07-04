Нефтяники США фиксируют снижение активности и ухудшение показателей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании Техаса, Северной Луизианы и южной части Нью-Мехико говорят о снижении активности во II квартале текущего года, немного снизили ожидания по цене нефти, говорится в исследовании ФРБ Далласа.

Данные собирались с 18 по 26 июня, их предоставили 136 энергетических компаний - 91 компания по разведке и добыче, а 45 - по обслуживанию нефтяных месторождений.

Индекс деловой активности, самый широкий показатель опроса условий, с которыми сталкиваются энергетические компании, стал отрицательным, снизившись с 3,8 в I квартале 2025 года до -8,1 во II квартале.

Индекс перспектив практически не изменился и составил -6,4, что говорит о небольшом пессимизме. Между тем индекс неопределенности перспектив вырос на 4 пункта, до 47,1, что указывает на повышенную неопределенность.

По словам руководителей компаний по разведке и добыче, производство нефти и газа во втором квартале несколько снизилось. Индекс добычи нефти упал с 5,6 в первом квартале до -8,9 во втором квартале. Между тем индекс добычи природного газа также стал отрицательным, снизившись с 4,8 до -4,5.

Среди компаний, предоставляющих услуги в сфере нефтедобычи, индекс затрат на запуск увеличился с 30,9 до 40. Это говорит о том, что затраты на ввод для компаний, предоставляющих услуги в сфере нефтедобычи, росли немного быстрее, чем в предыдущем квартале. Среди компаний, занимающихся разведкой и добычей, индекс затрат на поиск и разработку немного снизился - с 17,1 до 11,4.

Нефтесервисные игроки сообщили об ухудшении почти всех показателей. Индекс использования оборудования остался относительно неизменным на уровне -4,6. Индекс операционной маржи снизился с -21,5 до -33,4, что указывает на сокращение маржи более быстрыми темпами. Между тем индекс цен за услуги стал отрицательным, упав с 7,1 до -17,7.

В среднем респонденты ожидают, что цена на нефть марки WTI составит $68,32 за баррель к концу 2025 года (предыдущий квартал - $68,18 за баррель); ответы варьировались от $50 до $85 за баррель (предыдущий прогноз варьировался от $50 до $100 за баррель).

На вопрос о более долгосрочных ожиданиях респонденты в среднем ответили, что ожидают цену на нефть марки WTI в размере $72 за баррель через два года и $77 за баррель через пять лет.

Участники опроса прогнозируют цену на природный газ Henry Hub в размере $3,66 за MMBtu к концу 2025 года (предыдущие ожидания - $3,78 за MMBtu). На вопрос о более долгосрочных ожиданиях респонденты в среднем ответили, что ожидают $4,12 за MMBtu через два года и $4,5 за MMBtu через пять лет.

Спотовые цены на WTI в среднем составляли $69,81 за баррель в период сбора данных опроса, а спотовые цены Henry Hub - $3,3 за MMBtu.