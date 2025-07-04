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Renault ищет партнера в Индии, ведет переговоры с JSW

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault ищет партнера в Индии, чтобы усилить свое присутствие в этой стране на фоне ослабления долгосрочного альянса с японской Nissan Motor, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Renault провела предварительные переговоры с JSW Group индийского миллиардера Саджана Джиндала о возможном совместном предприятии.

Сфера интересов JSW охватывает автомобилестроение, производство стали, энергетику и инфраструктурные проекты. Группа уже владеет 35% акций автомобильной компании MG Motor India Pvt. через совместное предприятие с китайской SAIC Motor Corp.

Renault (крупнейший акционер Nissan с долей в 36%) находится на завершающей стадии выкупа доли японского автопроизводителя в их совместном предприятии в городе Ченнаи на юге Индии, которое начало производство в 2010 году. По словам источников, закрытие этой сделки, вероятно, завершится в течение нескольких недель.

Продажи Renault в Индии за год, который завершился 31 марта, составили около 38 тысяч автомобилей. Это составляет менее 1% общего объема продаж легковых машин в стране.

Renault Индия JSW Group SAIC Motor Corp Саджан Джиндал MG Motor India Pvt Франция
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