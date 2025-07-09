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Renault на следующей неделе объявит временного CEO

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault на следующей неделе объявит имя исполняющего обязанности главного исполнительного директора, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, автопроизводитель сузил шорт-лист кандидатов на роль CEO до трех человек. Это глава Dacia Дени Ле-Вот, руководитель направлений закупок, партнерств и связей с общественностью Renault Франсуа Провост и бывший топ-менеджер Stellantis Максим Пика.

Нынешний глава Renault Лука де Мео в середине июня неожиданно объявил совету директоров компании о своем уходе в Kering. Он покинет пост 15 июля.

Предполагается, что преемник продолжит работу итальянца, чья стратегия предполагает интеграцию технологий и увеличение числа партнерств, говорят источники FT.

По их словам, Renault не спешит назначать постоянного CEO, поскольку у него уже есть стратегия и впереди относительно тихий летний период. Компания также хочет избежать длительного поиска нового руководителя, как в Stellantis, у которой этот процесс занял более полугода.

Renault отбирает кандидатов при содействии рекрутингового агентства Russell Reynolds, отмечают источники.

Автопроизводитель заявил, что поиски нового CEO продолжаются, но комментировать кандидатов отказался.

Лука де Мео Renault Франсуа Провост Максим Пика Дени Ле-Вот Франция
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