Renault на следующей неделе объявит временного CEO

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Французский автопроизводитель Renault на следующей неделе объявит имя исполняющего обязанности главного исполнительного директора, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, автопроизводитель сузил шорт-лист кандидатов на роль CEO до трех человек. Это глава Dacia Дени Ле-Вот, руководитель направлений закупок, партнерств и связей с общественностью Renault Франсуа Провост и бывший топ-менеджер Stellantis Максим Пика.

Нынешний глава Renault Лука де Мео в середине июня неожиданно объявил совету директоров компании о своем уходе в Kering. Он покинет пост 15 июля.

Предполагается, что преемник продолжит работу итальянца, чья стратегия предполагает интеграцию технологий и увеличение числа партнерств, говорят источники FT.

По их словам, Renault не спешит назначать постоянного CEO, поскольку у него уже есть стратегия и впереди относительно тихий летний период. Компания также хочет избежать длительного поиска нового руководителя, как в Stellantis, у которой этот процесс занял более полугода.

Renault отбирает кандидатов при содействии рекрутингового агентства Russell Reynolds, отмечают источники.

Автопроизводитель заявил, что поиски нового CEO продолжаются, но комментировать кандидатов отказался.