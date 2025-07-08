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Продажи Porsche в I полугодии снизились на 6% из-за падения спроса в Китае и ФРГ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Продажи германского производителя премиальных автомобилей Porsche, входящего в группу Volkswagen, в первом полугодии 2025 года сократились на 6%, главным образом из-за падения спроса в Китае и Германии.

Доля электрифицированных автомобилей (с учетом подключаемых гибридов) в общем количестве реализованных машин выросла до 36,1% с 21,6% годом ранее, сообщает Porsche. Доля электромобилей составила 23,5%.

Продажи компании в апреле-июне уменьшились до 146 391 автомобиля с 155 945 штук годом ранее. Продажи машин Porsche в Китае сократились на 28%, что связано как со сложными рыночными условиями, так и с высокой конкуренцией на рынке КНР, отмечается в сообщении.

Продажи Porsche в ФРГ снизились на 23%, в Европе (без учета Германии) - на 8%, в Северной Америке - выросли на 10%, на остальных рынках - также на 10%.

Северная Америка остается крупнейшим рынком для Porsche, продажи в этом регионе в первом полугодии были рекордными - 43 577 автомобилей. Рост реализации автомобилей был обусловлен, в частности, ожиданиями увеличения пошлин на импорт в США.

С начала 2025 года цена "префов" Porsche снизилась на 27,5%.

Volkswagen Porsche Германия Китай Северная Америка
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