Stellantis во II квартале сократил продажи в США на 10%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis во втором квартале сократил продажи в США на 10% относительно того же периода прошлого года - до 309,976 тыс. машин, сообщается в пресс-релизе.

При этом реализация автомобилей Ram выросла на 5%, Jeep - на 1%. Однако этот подъем был нивелирован снижением поставок Chrysler, Dodge и Alfa Romeo, в том числе из-за отсутствия новых моделей.

Также компания сообщила о том, что Тим Кунискис назначен главой маркетинга и розничной торговли в США и Северной Америке. Он будет занимать эту недавно созданную должность в дополнение к своей нынешней - главного исполнительного директора Ram.

Котировки акций Stellantis на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг выросли на 1,1%.





