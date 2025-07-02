Поиск

Tesla во II квартале сократила поставки электромобилей на 13,5% г/г, хуже прогнозов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская Tesla во втором квартале сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 373,728 тыс., остальных - 10,394 тыс.

Аналитики в среднем оценивали поставки в целом на уровне 386 тыс. автомобилей, пишет The Wall Street Journal. Респонденты FactSet прогнозировали 387 тыс., Visible Alpha - 394,4 тыс.

Падение поставок на 13,5% стало наихудшим в истории компании. При этом сокращение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд.

Производство автомобилей Tesla в апреле-июне уменьшилось на 0,1% - до 410,244 тыс.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за второй квартал 23 июля, говорится в сообщении.

Котировки акций Tesla растут на 4,8% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала на 25,5% (до $967 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 4,6%.

Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

В пожарах, возникших из-за аномальной жары, в Испании погибли два человека

Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Президент Ирана подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски

Парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию "Электрических сетей"

Военные Израиля заявили о задержании на юге Сирии управляемой Ираном группы бойцов

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });