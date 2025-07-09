Глобальные поставки машин Volkswagen во II квартале выросли на 1,2%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) увеличил поставки автомобилей во втором квартале 2025 года на 1,2%, до 2,27 млн единиц, сообщила компания.

Поставки в страны Центральной и Восточной Европы выросли на 9,1%, Южной Америки - на 19,8%, в Китай - на 2,8%, в государства Азии без учета Китая - на 10,3%, в страны Ближнего Востока - на 14,4%. В то же время в Западной Европе был зафиксирован спад на 0,7%, в Северной Америке - на 16,2%.

Глобальные поставки автомобилей VW в первом полугодии повысились на 1,3%, до 4,41 млн единиц.

В апреле-июне автоконцерн увеличил поставки электромобилей на 37,6% - до 248,7 тыс. единиц, в январе-июне - на 46,7%, до 465,5 тыс.

Доля электромобилей в общем объеме поставок VW в первом полугодии составила 11% против 7% годом ранее. Существенный рост спроса на электромобили автоконцерна за шесть месяцев этого года отмечен в Европе (+89%) и в США (+24,3%), тогда как в Китае зафиксировано снижение на 34,5%.