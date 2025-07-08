Поиск

Закон о порядке отзыва лицензии у небанковских кредитных организаций прошел III чтение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет критерии для отзыва лицензии у небанковских кредитных организаций (НКО) и применяет единый минимальный порог капитала в размере 90 млн рублей вне зависимости от даты создания НКО или величины ее капитала на 1 июля 2016 года.

Эти поправки были внесены на прошлой неделе во второму чтению депутатского законопроекта № 877249-8.

В соответствии с поправками, лицензия на осуществление банковских операций будет подлежать обязательному отзыву, если НКО в течение четырех месяцев подряд допускает снижение размера собственных средств (капитала) ниже 90 млн рублей, за исключением его снижения вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала), установленной Банком России.

Таким образом, исключается действующая сейчас дифференциация по историческому капиталу. Сейчас, если у небанковской кредитной организации на 1 июля 2016 года капитал был равен 90 млн рублей и более, либо она создана после этой даты, то минимальный капитал должен быть 90 млн рублей; если на эту дату он был меньше - допускается снижение капитала до уровня, который был на 1 июля 2016 года, но не ниже.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума НКО Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ

Суд назначил на 10 июля рассмотрение по существу иска о передаче РФ доли Струкова в ЮГК

Депутаты предложили сдвинуть запуск цифрового рубля и универсального QR-кода для банков

Депутаты предложили сдвинуть запуск цифрового рубля и универсального QR-кода для банков

Проект закона о лишении мигрантов гражданства за пропаганду терроризма прошел I чтение

Twitch, Tik Tok и Pinterest оштрафованы на 7 млн руб. каждый

Twitch, Tik Tok и Pinterest оштрафованы на 7 млн руб. каждый

Росфинмониторинг отметил использование теневых площадок получателями бюджетных средств

В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Никитин изучит предложения Росавиации по отработке коллапсов в аэропортах из-за БПЛА

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });