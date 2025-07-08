Закон о порядке отзыва лицензии у небанковских кредитных организаций прошел III чтение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет критерии для отзыва лицензии у небанковских кредитных организаций (НКО) и применяет единый минимальный порог капитала в размере 90 млн рублей вне зависимости от даты создания НКО или величины ее капитала на 1 июля 2016 года.

Эти поправки были внесены на прошлой неделе во второму чтению депутатского законопроекта № 877249-8.

В соответствии с поправками, лицензия на осуществление банковских операций будет подлежать обязательному отзыву, если НКО в течение четырех месяцев подряд допускает снижение размера собственных средств (капитала) ниже 90 млн рублей, за исключением его снижения вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала), установленной Банком России.

Таким образом, исключается действующая сейчас дифференциация по историческому капиталу. Сейчас, если у небанковской кредитной организации на 1 июля 2016 года капитал был равен 90 млн рублей и более, либо она создана после этой даты, то минимальный капитал должен быть 90 млн рублей; если на эту дату он был меньше - допускается снижение капитала до уровня, который был на 1 июля 2016 года, но не ниже.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.