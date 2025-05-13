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Минфин одобрил допуск банков с базовой лицензией к операциям с бумагами второго уровня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минфин поддержал законопроект, который позволяет банкам с базовой лицензией совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения документа.

Законопроект (№877249-8) в марте внес в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".

Сейчас банки с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг вправе совершать сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня биржи, в капитале которой участвует Банк России.

Законопроект предполагает возможность для банков с базовой лицензией совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие Банка России.

Кроме того, законопроект направлен на снижение административной нагрузки на небанковские кредитные организации. Документ по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией исключает для небанковских кредитных организаций часть обязанностей по раскрытию информации и назначению отдельного руководителя службы внутреннего контроля.

"Принятие законопроекта не повлечет негативных финансово-экономических последствий и не повлияет на доходы или расходы федерального бюджета. На основании изложенного правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленного Минфином.

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