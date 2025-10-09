Ferrero потратит более $100 млн на рекламу во время спортивных событий в США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Североамериканское подразделение итальянского производителя кондитерских изделий Ferrero выделит бюджет в размере более $100 млн на рекламу своей продукции во время крупнейших спортивных событий следующего года - Супербоула и Чемпионата мира по футболу.

"Спортивные события по-прежнему имеют самую большую аудиторию. Кроме того, мы будем рекламировать потребителям те продукты, с которыми они сидят перед телевизорами, - сказал глава бизнеса Ferrero в Северной Америке Майкл Линси. - Зрители смотрят Супербоул специально ради рекламы, что является уникальной ситуацией в наши дни, когда потребители обычно проматывают рекламу или отходят от экранов во время рекламных пауз".

Ferrero впервые покажет рекламу во время Супербоула, финала чемпионата по американскому футболу, который состоится в феврале. Прошлый матч привлек рекордную телеаудиторию в 127,7 млн зрителей. Стоимость 30-секундного рекламного ролика, по слухам, составляет $8 млн, при этом уже в начале сентября NBCUniversal, которая будет показывать матч в следующем году, сообщила, что все рекламные слоты были проданы.

По словам Линси, реклама во время Супербоула будет посвящена бренду Kinder Bueno. Компания считает его самым недооцененным своим брендом на американском рынке. Ferrero будет рекламировать новый ассортимент Kinder Bueno, с темным и белым шоколадом.

Традиционный футбол также набирает популярность в Штатах. Чемпионата мира 2022 года посмотрели 26 млн американцев, а следующий мундиаль привлечет еще большую аудиторию, поскольку пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ferrero активно расширяет свое присутствие на американском рынке, пишет CNBC. В июле компания достигла соглашения о покупке производителя сухих завтраков WK Kellogg за $3,1 млрд. Продажи Ferrero в США в минувшем фингоду показали рост на 4,5%, опередив темпы роста кондитерского рынка. Компания занимает третье место на американском рынке конфет после Hershey и Mars.

Ferrero была основана в 1946 году в Италии. Компания производит шоколад и конфеты под брендами Nutella, Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Raffaello, Ferrero Rocher, продавая их более чем в 170 странах. Штат насчитывает свыше 38 тыс. сотрудников, из них около 8 тыс. работают на 18 предприятиях в Северной Америке.