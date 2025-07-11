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Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на операции с акциями ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК), введенные ранее в связи с обеспечительными мерами, отменены после получения нового судебного акта, сделки станут доступны после возобновления торгов на бирже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

"Сняты ограничения на операции с акциями ПАО "ЮГК", введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО "ЮГК". Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры. Биржевые операции с данными ценными бумагами будут доступны после возобновления торгов на "Московской бирже"", - сказали в Сбере.

Ранее в Сбербанке сообщали, что операции с акциями ЮГК стали недоступны в связи с остановкой торгов на "Мосбирже" и на основании полученного судебного акта.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах, но что это были за меры, не уточнялось. Суд на предварительном заседании 8 июля решил рассматривать дело в закрытом судебном заседании.

В пятницу 4 июля "Мосбиржа" приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах по предписанию Банка России.

Зампред ЦБ Филипп Габуния объяснял, что решение о приостановке торгов акциями ЮГК принято из-за высокой волатильности. По его словам, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться.

Мосбиржа Генпрокуратура Сбербанк ЮГК Южуралзолото Банк России Константин Струков
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