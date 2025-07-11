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ВТБ отменил ограничения на операции с акциями ЮГК

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за Сбербанком и Альфа-банком сообщил, что отменил ограничения на операции с акциями ПАО ГК "Южуралзолото" (ЮГК) на основании полученного судебного документа.

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"ВТБ получил новый судебный документ, касающийся операций с акциями ПАО "ЮГК", принадлежащими миноритариям. В связи с этим ограничения сняты, бумаги возвращены на торговый раздел. Напоминаем, что пока сделки с бумагами ЮГК на МосБирже не проводятся", - сказали в пресс-службе банка.

Ранее в этот день Сбербанк отменил ограничения на операции с акциями ЮГК на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры.

"Мы получили новое определение Советского районного суда г. Челябинска в соответствии с которым изменены обеспечительные меры. Оно уточняет, что блокировка активов не распространяется на миноритарных акционеров. Как следствие, мы сняли блокировки с акций миноритариев и ждем возобновления торгов на "Московской бирже". Как только биржа получит такое же определение и возобновит торги, наши клиенты снова смогут совершать операции с акциями ЮГК", - сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Сообщалось об обеспечительных мерах по иску, принятых судом по просьбе истца, что это были за меры, не уточнялось. Суд 11 июля удовлетворил этот иск.

"Мосбиржа" 4 июля приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах по предписанию Банка России. В ЦБ объяснили, что решение принято из-за высокой волатильности на торгах и необходимостью дать рынку успокоиться.

Альфа-банк ВТБ Сбербанк Мосбиржа Генпрокуратура ЮГК Южуралзолото
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