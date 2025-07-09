ВТБ обособил акции ЮГК из-за обеспечительных мер

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ВТБ перевел акции "Южуралзолота" (ЮГК) на раздел счета депо "под арестом".

"Банк осуществил перевод ценных бумаг ПАО "ЮГК" на отдельный раздел счета депо в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения. Все действия банка соответствуют действующему законодательству и выполняются на основании официально полученной информации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"В случае поступления в банк новых или обновленных документов, предусматривающих изменение ранее установленных ограничений, ценные бумаги клиентов будут автоматически возвращены на торговый раздел счета", - добавили там.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России и крупнейшим брокерам.

В начале июля Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Суд назначил основное заседание по иску на 10 июля. Информация о сути обеспечительных мер, принятых в рамках этого дела, пока не раскрыта.

4 июля "Московская биржа" приостановила торги акциями ЮГК во всех режимах на основании предписания Банка России.

Зампред ЦБ Филипп Габуния объяснял, что решение о приостановке торгов акциями ЮГК принято из-за высокой волатильности. По его словам, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться.