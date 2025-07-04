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ЦБ предписал приостановить торги акциями ЮГК на фоне иска Генпрокуратуры к мажоритарию

ЦБ предписал приостановить торги акциями ЮГК на фоне иска Генпрокуратуры к мажоритарию
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа приостановила торги акциями ПАО "Южуралзолото Группа компаний" во всех режимах, говорится в сообщении площадки.

Торги приостановлены на основании предписания Банка России, сказано в сообщении. Причины выдачи такого предписания не указаны.

В пресс-службе "СПБ биржи" при этом заявили "Интерфаксу", что акции ЮГК доступны на торгах.

В четверг стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд Челябинска с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Предварительное заседание назначено на 8 июля, при этом ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах в рамках иска уже одобрено. Основание для изъятия у Струкова активов, согласно тексту иска - наличие конфликта интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.

В рамках того же иска надзорное ведомство также просит передать государству 100% в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на национализации 80% в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", по 67% в уставных капиталах ООО Агрокомплекс "Экомодуль, ООО "Сады Предгорья", а также по 1% в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод".

В среду акции ЮГК упали на новостях о том, что сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ПАО "Южуралзолото группа компаний". "Оперативно-следственное мероприятие проводилось в рамках возбужденных в 2024 году уголовных дел по фактам нарушений правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках компании в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Обыски прошли на шахте Центральная в Пласте, а также в челябинских офисах компании", - добавил собеседник агентства.

Уголовные дела были возбуждены в 2024 году по ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

Южуралзолото Московская биржа Генпрокуратура РФ Константин Струков
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