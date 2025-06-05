"Акрон" в 2024 году сохранил capex почти на прошлогоднем уровне - $0,5 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году направил на капвложения $503 млн - на 5% меньше, чем годом ранее, говорится в годовом отчете компании.

В рублевом выражении capex группы составил 46,5 млрд рублей (+3% г/г).

Почти половина этой суммы была вложена в проект Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае ($223 млн). "Работы ведутся параллельно на всех основных объектах обогатительной фабрики, надшахтных комплексов и подземного рудника. В руднике уже запущен в работу комбайновый комплекс и начата проходка горно-капитальных выработок", - прокомментировал ход строительства генеральный директор "Акрона" Владимир Куницкий.

Достройку Талицкого с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $0,9 млрд. Начать добычу и получить первую продукцию компания рассчитывает в 2026 году, выход на проектную мощность запланирован на 2029 год.

Еще по $40 млн в год компания собирается вкладывать в расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей" (до 1,5 млн тонн апатитового концентрата к 2027 году с последующим достижением мощности в 2 млн тонн).

Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2024 году - 8,4 млн тонн). С 2030 года, после выхода Талицкого ГОКа на проектные показатели, производство превысит 11 млн тонн.

На новгородской площадке в 2025-2026 годах компания планирует завершить модернизацию трех агрегатов аммиака (N2, 3 и 4). В результате их мощность увеличится более чем на 400 тысяч тонн в год - это позволит закрыть растущую потребность группы в сырье, говорится в отчете.

В 2026 году "Акрон" также планирует закончить реконструкцию агрегатов карбамида N1-4 в Новгороде с увеличением мощности на 355 тысяч тонн в год.

Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2024 года: