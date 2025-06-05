"Акрон" в 2024 году сохранил capex почти на прошлогоднем уровне - $0,5 млрд
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году направил на капвложения $503 млн - на 5% меньше, чем годом ранее, говорится в годовом отчете компании.
В рублевом выражении capex группы составил 46,5 млрд рублей (+3% г/г).
Почти половина этой суммы была вложена в проект Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае ($223 млн). "Работы ведутся параллельно на всех основных объектах обогатительной фабрики, надшахтных комплексов и подземного рудника. В руднике уже запущен в работу комбайновый комплекс и начата проходка горно-капитальных выработок", - прокомментировал ход строительства генеральный директор "Акрона" Владимир Куницкий.
Достройку Талицкого с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $0,9 млрд. Начать добычу и получить первую продукцию компания рассчитывает в 2026 году, выход на проектную мощность запланирован на 2029 год.
Еще по $40 млн в год компания собирается вкладывать в расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей" (до 1,5 млн тонн апатитового концентрата к 2027 году с последующим достижением мощности в 2 млн тонн).
Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2024 году - 8,4 млн тонн). С 2030 года, после выхода Талицкого ГОКа на проектные показатели, производство превысит 11 млн тонн.
На новгородской площадке в 2025-2026 годах компания планирует завершить модернизацию трех агрегатов аммиака (N2, 3 и 4). В результате их мощность увеличится более чем на 400 тысяч тонн в год - это позволит закрыть растущую потребность группы в сырье, говорится в отчете.
В 2026 году "Акрон" также планирует закончить реконструкцию агрегатов карбамида N1-4 в Новгороде с увеличением мощности на 355 тысяч тонн в год.
Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2024 года:
|Проект
|Увеличение выпуска, тыс. т/г
|Объем инвестиций, $ млн
|Статус
|Площадка ПАО "Акрон" (Великий Новгород):
|Увеличение мощности агрегата аммиака N3
|+200
|142
|Пуск запланирован на Iквартал 2025г.
|Увеличение мощности агрегата аммиака N2
|+180
|142
|Пуск - 2026 г.
|Строительство агрегата нитрата кальция N2
|+ 135
|40
|Пуск - 2025 г.
|Увеличение мощности агрегатов карбамида N 1-4
|+355
|107
|Пуск - 2026 г.
|Увеличение мощности производства азофоски (NPK)
|+102
|25
|Пуск - 2026 г.
|ГОК "Олений Ручей"
|Рост выпуска апатитового концентрата до 1,5 млн т к 2027 г. с последующим достижением 2 млн т
|40 в год
|Идет постепенное увеличение добычи из подземного рудника
|Талицкий ГОК
|2 млн т хлоркалия с последующим увеличением до 2,6 млн т
|900
|Пуск - 2026 г., выход на проектную мощность в 2 млн т - 2029 г.