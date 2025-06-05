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"Акрон" в 2024 году сохранил capex почти на прошлогоднем уровне - $0,5 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2024 году направил на капвложения $503 млн - на 5% меньше, чем годом ранее, говорится в годовом отчете компании.

В рублевом выражении capex группы составил 46,5 млрд рублей (+3% г/г).

Почти половина этой суммы была вложена в проект Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае ($223 млн). "Работы ведутся параллельно на всех основных объектах обогатительной фабрики, надшахтных комплексов и подземного рудника. В руднике уже запущен в работу комбайновый комплекс и начата проходка горно-капитальных выработок", - прокомментировал ход строительства генеральный директор "Акрона" Владимир Куницкий.

Достройку Талицкого с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $0,9 млрд. Начать добычу и получить первую продукцию компания рассчитывает в 2026 году, выход на проектную мощность запланирован на 2029 год.

Еще по $40 млн в год компания собирается вкладывать в расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей" (до 1,5 млн тонн апатитового концентрата к 2027 году с последующим достижением мощности в 2 млн тонн).

Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2024 году - 8,4 млн тонн). С 2030 года, после выхода Талицкого ГОКа на проектные показатели, производство превысит 11 млн тонн.

На новгородской площадке в 2025-2026 годах компания планирует завершить модернизацию трех агрегатов аммиака (N2, 3 и 4). В результате их мощность увеличится более чем на 400 тысяч тонн в год - это позволит закрыть растущую потребность группы в сырье, говорится в отчете.

В 2026 году "Акрон" также планирует закончить реконструкцию агрегатов карбамида N1-4 в Новгороде с увеличением мощности на 355 тысяч тонн в год.

Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2024 года:

ПроектУвеличение выпуска, тыс. т/гОбъем инвестиций, $ млнСтатус
Площадка ПАО "Акрон" (Великий Новгород):
Увеличение мощности агрегата аммиака N3+200142Пуск запланирован на Iквартал 2025г.
Увеличение мощности агрегата аммиака N2+180142Пуск - 2026 г.
Строительство агрегата нитрата кальция N2+ 13540Пуск - 2025 г.
Увеличение мощности агрегатов карбамида N 1-4+355107Пуск - 2026 г.
Увеличение мощности производства азофоски (NPK)+10225Пуск - 2026 г.
ГОК "Олений Ручей"Рост выпуска апатитового концентрата до 1,5 млн т к 2027 г. с последующим достижением 2 млн т40 в годИдет постепенное увеличение добычи из подземного рудника
Талицкий ГОК2 млн т хлоркалия с последующим увеличением до 2,6 млн т900Пуск - 2026 г., выход на проектную мощность в 2 млн т - 2029 г.

Акрон Пермский край Талицкий гок ГОК Олений ручей Владимир Куницкий
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