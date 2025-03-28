Выручка "Акрона" по РСБУ в 2024 году выросла на 17%, чистая прибыль упала на 46%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Акрон" (головное предприятие группы "Акрон", Великий Новгород) по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Валовая прибыль увеличилась на 21%, до 77,9 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 11%, до 39 млрд рублей, из-за роста коммерческих и управленческих расходов.

Чистая прибыль "Акрона" упала на 46%, до 15,8 млрд рублей.

Общий долг ПАО за прошлый год вырос в 1,8 раза и на 31 декабря 2024 года составил 161,4 млрд рублей.

Выручка второго завода группы - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - за 2024 год снизилась на 6%, до 41,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 8%, до 15,9 млрд рублей. Чистая прибыль "Дорогобужа" сократилась на 22%, до 5 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).