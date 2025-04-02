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Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева продлена до конца сентября

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 марта по ходатайству финансового управляющего продлил процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева на шесть месяцев.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд обязал финансового управляющего "за пять рабочих дней до истечения срока реализации имущества должника" представить в суд отчет о результатах процедуры, а также реестр кредиторов с указанием размера погашенных требований.

В документе говорится, что заявление о продлении срока реализации имущества мотивировано тем, что "не завершена претензионно-исковая работа, не сформирована и не реализована конкурсная масса, не произведен расчет с кредиторами".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2020 года признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Евгения Веснина финуправляющим экс-банкира. Арбитражный суд Московского округа 17 января 2023 года оставил назначение Веснина в силе.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе. Верховный суд РФ 19 марта 2024 года повторно отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров ПСБ 91,2 млрд рублей убытков.

Арбитражный суд Москвы 9 декабря 2022 года включил в реестр кредиторов Дмитрия Ананьева 89,7 млрд рублей долга перед ПСБ.

ПСБ ранее контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

28 мая 2024 года суд признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст" и налоговый орган.

По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

Арбитражный суд Московского округа 3 марта 2025 года поддержал судебные акты нижестоящих инстанций, признавших обоснованным требование Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего к супруге Людмиле Ананьевой на сумму 7,8 млрд рублей. До этого, в июле 2024 года, суд включил в реестр кредиторов Ананьевой требование супруга в размере 914,2 млн рублей, но отказал ему во взыскании с Ананьевой 6 тыс. рублей госпошлины

Арбитражный суд Москвы 27 марта 2025 года по заявлению Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего признал Людмилу Ананьеву банкротом.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Промсвязьбанк ПСБ Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев
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