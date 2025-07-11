Поиск

"Киви" присоединит свою дочернюю it-компанию Qiwi Lab

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Киви" приняли решение о присоединении дочерней it-компании группы ООО "Киви Лаборатория" (работает под брендом Qiwi Lab), говорится в сообщении компании на Федресурсе.

Группа в конце июня сообщила, что проводит реорганизацию в рамках перехода от монобанковской к мультибанковской модели и запуска совместных партнерств с другими компаниями.

Реорганизация на первом этапе предусматривает и регистрацию новых юридических лиц, отмечали в "Киви". 19 июня, было принято решение о выделении из материнской компании группы АО "Квин Актив". В холдинге планы по развитию новой "дочки" не комментировали.

QIWI Lab разрабатывает и интегрирует Big Data-продукты, предоставляет скоринг-сервисы, а также предлагает решения по автоматизации административно-операционных процессов, говорится на сайте компании. Чистый убыток ООО "Киви Лаб" по итогам 2024 года сократился в 1,6 раза, до 109,5 млн рублей против 177,5 млн рублей годом ранее. Выручка сократилась почти вдвое, до 11,8 млн рублей с 21,6 млн рублей в 2023 году.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., основная сумма все еще не выплачена покупателем. Через месяц после сделки ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, который был ядром группы в России.

Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi Plc. В августе акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

Qiwi Киви банк Федресурс Киви Qiwi Lab Андрей Протопопов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Volkswagen и SAIC закроют завод в китайском Нанкине

"Мосбиржа" и "СПБ биржа" возобновят торги акциями ЮГК с 14 июля

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

Миллер в Пекине обсудил с CNPC перспективные проекты поставок российского газа

Новак связал решение по экспорту бензина для нефтяников с биржевыми ценами в ближайшие дни

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%

МЭА отметило, что доходы РФ от нефтеэкспорта в июне выросли к маю на 6,4%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6711 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });