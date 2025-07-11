"Киви" присоединит свою дочернюю it-компанию Qiwi Lab

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Киви" приняли решение о присоединении дочерней it-компании группы ООО "Киви Лаборатория" (работает под брендом Qiwi Lab), говорится в сообщении компании на Федресурсе.

Группа в конце июня сообщила, что проводит реорганизацию в рамках перехода от монобанковской к мультибанковской модели и запуска совместных партнерств с другими компаниями.

Реорганизация на первом этапе предусматривает и регистрацию новых юридических лиц, отмечали в "Киви". 19 июня, было принято решение о выделении из материнской компании группы АО "Квин Актив". В холдинге планы по развитию новой "дочки" не комментировали.

QIWI Lab разрабатывает и интегрирует Big Data-продукты, предоставляет скоринг-сервисы, а также предлагает решения по автоматизации административно-операционных процессов, говорится на сайте компании. Чистый убыток ООО "Киви Лаб" по итогам 2024 года сократился в 1,6 раза, до 109,5 млн рублей против 177,5 млн рублей годом ранее. Выручка сократилась почти вдвое, до 11,8 млн рублей с 21,6 млн рублей в 2023 году.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., основная сумма все еще не выплачена покупателем. Через месяц после сделки ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, который был ядром группы в России.

Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi Plc. В августе акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.