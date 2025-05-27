Владелец АО "Киви" объявил оферту на выкуп ADR бывшей головной компании с учетом прав в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, владеющая АО "Киви", выставила оферту на выкуп до 10 млн ADS (american depositary shares, американские депозитарные расписки, АДР) NanduQ Plc. (ранее группа Qiwi), сообщила компания.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжил развиваться в рамках Qiwi plc. В августе акционеры Qiwi одобрили смену названия на NanduQ Plc.

Выкуп адресован владельцам ADS, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса B NanduQ Plc, которые учитываются на счетах депо НРД или в иных российских депозитариях через цепочку учета прав, включающую НРД, и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже".

Планируется, что выкуп пройдет в два этапа. Первый этап продлится с 27 мая по 10 июня. В рамках него цена одной АДР составит 210 рублей, что примерно соответствует 18,6% премии к цене закрытия 26 мая 2025 года на основной торговой сессии "Московской биржи", говорится в сообщении компании.

Второй этап планируется провести с 16 июня по 7 июля. Цена одной АДР составит 195 рублей, что примерно соответствует 10,2% премии к цене закрытия 26 мая 2025 года на основной торговой сессии Мосбиржи.

Уставный капитал NanduQ состоит из 62 712 975 акций. Из них 10 413 522 составляют акции класса А и 52 299 453 - акции класса В. Таким образом, оферта выставлена на 15,95% капитала или на 19,12% акций класса В.

"Приглашение направлено на предоставление владельцам АДР, соответствующим критериям выкупа, возможности монетизировать свои инвестиции в АДР NanduQ Plc в условиях высокой неопределенности, вызванной корпоративными событиями и существующими иностранными ограничениями в отношении финансовой инфраструктуры", - говорится в сообщении Fusion Factor Fintech.

Из-за иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру корпоративные права таких владельцев АДР значительно ограничены, среди прочего, в части получения дивидендов, голосования на собраниях акционеров, а также конвертации АДР и их перевода за пределы российской депозитарной инфраструктуры, в которой учитываются АДР, соответствующие критериям выкупа. "Монетизация инвестиций в АДР NanduQ Plc может быть затруднена в дальнейшем", - отмечает компания.

Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,56% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов (одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос).

NanduQ в сентябре 2024 года заявила о делистинге ее ADS с Nasdaq. Сейчас ADS компании торгуются на Астанинской международной бирже (Astana International Exchange, AIX) с тикером NNDQ и на "Московской бирже" с тикером Qiwi.

В контур сделки между Fusion Factor Fintech и NanduQ (Qiwi) в январе 2024 года вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwibusiness, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. Через месяц после сделки, 21 февраля прошлого года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов.

Fusion Factor Fintech до сих пор так и не завершила выплаты по сделке. Компания неоднократно обращалось к NanduQ с просьбами об отсрочке платежей из-за проблем в работе российского бизнеса после отзыва лицензии у Киви банка. В апреле акционеры NanduQ одобрили очередную отсрочку платежей Fusion Factor Fintech по сделке до 31 октября 2025 года.