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Процедуру ликвидации Киви банка продлили на полгода

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 7 апреля по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, ликвидатор московского Киви банка) продлил процедуру принудительной ликвидации банка на шесть месяцев.

Как уточняется в определении суда, размещенном на сайте, ликвидация продлена до 7 октября.

Суд обязал АСВ "принять меры по завершению процедуры ликвидации в отношении Киви банка, заблаговременно представить в суд отчет о проделанной работе в ходе ликвидационных мероприятий".

В документе говорится, что ходатайство ликвидатора мотивировано тем, что "не осуществлены в полном объеме расчеты с кредиторами, проводятся мероприятия по взысканию в судебном порядке ссудной задолженности с юридических и физических лиц с целью пополнения конкурсной массы".

Заявление поступило в суд 14 марта.

ЦБ РФ 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял такое решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций. В банке после этого была назначена временная администрация, ее функции выполняло АСВ.

Банк России 14 марта 2024 года подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви банка.

Арбитражный суд Москвы 10 апреля 2024 года по иску ЦБ РФ принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке. Ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ должен рассчитаться с кредиторами.

Кредиторы Киви банка, по данным на 1 апреля 2024 года, направили АСВ 8,6 тыс. требований на общую сумму 24,3 млрд руб., сообщало агентство.

Агентство начало выплаты вкладчикам Киви банка 29 февраля 2024 года. Согласно реестру обязательств банка, страховое возмещение на сумму 4,3 млрд рублей получат около 20,2 тыс. вкладчиков. По данным на начало апреля 2024 года, агентство выплатило около 90% объема страховой ответственности - почти 4 млрд руб.

Суд в мае 2024 года отказал АСВ в оспаривании договора купли-продажи акций АО "Киви", а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня 2024 года составляли 68,2 млрд руб. (на ценные бумаги приходится 27,6 млрд руб.), обязательства банка составляют 43,1 млрд руб. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк АСВ
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