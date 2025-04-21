NanduQ вновь отсрочила платежи в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров NanduQ (ранее группа Qiwi) снова одобрил отсрочку двух платежей в размере 11,8 млрд руб. и 3 млрд руб. в рамках сделки по продаже АО "Киви", в этот раз на пять месяцев, до 31 октября 2025 года, говорится в сообщении группы.

Это уже четвертая отсрочка платежа в размере более 11 млрд руб., который изначально требовалось внести до 19 мая 2024 года. Отсрочку платежа на 3 млрд руб. группа одобрила во второй раз. Ранее предполагалось, что эти два платежа должны быть погашены до 31 мая 2025 года.

В релизе NanduQ говорится, что 17 апреля Fusion Factor Fintech снова обратилась к группе с просьбой о переносе сроков второго и третьего платежей, поскольку трудности в российском бизнесе существенно осложнили ее способность своевременно выполнять свои платежные обязательства.

"Несмотря на эти трудности, покупатель подтвердил свое намерение одновременно погасить все обязательства по договору купли-продажи, даже те, срок погашения которых еще не наступил", - сказано в сообщении группы.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сделка получила предварительное одобрение ЦБ и Федеральной антимонопольной службы, сообщала компания. Ее цена сделки составила 23,75 млрд руб. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд руб. должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая 2024 года), остальное - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля прошлого года, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем назначен ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Арбитражный суд Москвы 7 апреля по ходатайству АСВ продлил процедуру принудительной ликвидации Киви банка на шесть месяцев, до 7 октября, в том числе для расчета с кредиторами в полном объеме.

Доля акций NanduQ в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).