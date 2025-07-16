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Суд арестовал 50% в "Рижском хлебе", принадлежащих гражданину Латвии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Родниковский районный суд Ивановской области наложил арест на 50% в капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединение зарубежных хлебобулочных компаний и их владельцев, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в среду.

Эту долю Генпрокуратура требует обратить в доход РФ. По данным ЕГРЮЛ, "Рижский хлеб" зарегистрирован в Родниковском районе Ивановской области в 2006 году. Основной вид деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 50% в уставном капитале ООО владеет гражданин Латвии Нормунд Бомис, еще 50% - гражданин РФ Сергейс Сиренко. По мнению надзорного органа, за счет этой компании финансируется экстремистская деятельность группы компаний, в которую также входят ТОВ "Рижський хлiб" (Чернигов), ООО "Хлебный гурман" (Киев), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия), а также их владельцы - гражданин Латвии и гражданка Украины. Как следует из документов, которые есть в распоряжении "Интерфакса", речь идет Бомисе и Татьяне Приходько.

Это объединение заместитель генерального прокурора РФ в своем административном исковом заявлении, поданном накануне в райсуд, просит признать экстремистским. Помимо этого, в исковом заявлении содержится требование признать информацию, размещенную на сайтах компаний, входящих в объединение, сведениями, распространение которых на территории России запрещено.

По итогам 2024 года выручка ООО "Рижский хлеб" составила более 1,5 млрд рублей, чистая прибыль - почти 160 млн рублей.

Ивановская область Рижский хлеб
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