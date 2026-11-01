Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в октябре снизилась на 4%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в октябре 2026 года составила 1,615 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным европейских газотранспортных операторов, мощности магистрали в отчетном месяце были использованы в среднем на 92% после 79% в сентябре.

С начала года поставки растут на 0,9% - до 14,672 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год. В 2025 году по этой системе в Европу было направлено 18,06 млрд куб. м газа.