Поиск

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в октябре снизилась на 4%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в октябре 2026 года составила 1,615 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным европейских газотранспортных операторов, мощности магистрали в отчетном месяце были использованы в среднем на 92% после 79% в сентябре.

С начала года поставки растут на 0,9% - до 14,672 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год. В 2025 году по этой системе в Европу было направлено 18,06 млрд куб. м газа.

Турецкий поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в октябре снизилась на 4%

Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

 Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Григоренко покинул набсовет ВТБ, сложил полномочия председателя

В Binance заявили, что компания после хакерской атаки работает со следователями

Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

 Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

 Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

 РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

 Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12710 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4026 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов