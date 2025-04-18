Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире стриминговый сервис, в первом квартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков, а выручка совпала с прогнозами.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,89 млрд, или $6,61 в расчете на акцию, по сравнению с $2,33 млрд, или $5,28 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали чистую прибыль на уровне $2,48 млрд, или $5,67 на акцию.

Операционная прибыль повысилась на 27% до $3,35 млрд с $2,63 млрд годом ранее.

Выручка выросла на 12,5% до $10,54 млрд с $9,37 млрд, оказавшись на уровне консенсус-прогноза.

Netflix ранее уведомила, что прекратит публиковать данные о числе подписчиков своего сервиса, и январь-март стал первым кварталом, когда эти данные исчезли из отчетности. На конец 2024 года у Netflix насчитывалось 301,63 млн клиентов, за год их число выросло на 41,35 млн.

Во втором квартале Netflix планирует увеличить выручку примерно на 15% и получить операционную прибыль в размере $3,675 млрд. Прогноз выручки на 2025 год подтвержден на уровне $43,5-44,5 млрд.

Котировки акций компании на дополнительных торгах в четверг выросли на 3,8% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость сервиса выросла на 9,2% до $416,2 млрд, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 15,7%.

Ранее WSJ написала, что Netflix планирует к 2030 году увеличить рыночную капитализацию до $1 трлн и нарастить годовую выручку вдвое до примерно $80 млрд.