Бывшая российская "дочка" Goldman Sachs сменила название на Ориджин банк

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Голдман Сакс банк, бывшая "дочка" американского Goldman Sachs в РФ, сменил название на Ориджин банк, следует из данных ЕГРЮЛ.

Банк с апреля принадлежит ЗАО "Балчуг капитал", которым владеет фонд Balchug Capital Давида Амаряна. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяло "Балчуг Капиталу" приобрести 100% в капитале ООО "Голдман Сакс банк", в конце января.

Эта компания фигурировала в ряде сделок по выкупу активов уходящих с российского рынка иностранных игроков, в частности американского концерна Caterpillar.

Голдман Сакс банк вел свою деятельность в России с января 2009 года. Банк специализировался на обслуживании корпоративных клиентов Goldman Sachs, с физлицами не работал. В рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам первого квартала 2025 года он занимал 235-е место по размеру активов.

О намерении уйти из России GS заявил после начала конфликта на Украине - в марте 2022 года. В том же году Голдман Сакс банк был включен в перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции.