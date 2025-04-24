"Балчуг Капитал" закрыл сделку по покупке российской "дочки" Goldman Sachs

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ЗАО "Балчуг Капитал" стало владельцем дочернего банка американской Goldman Sachs Group в России, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Компании с 23 апреля принадлежат 100% долей ООО "Голдман Сакс Банк".

Российские власти выдали "Балчуг Капиталу" разрешение на сделку в конце января. ЗАО, подконтрольное фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна, ранее фигурировало в ряде сделок по выкупу активов уходящих с российского рынка иностранных игроков (в частности, американского концерна Caterpillar).

"Голдман Сакс Банк" ведет свою деятельность в России с января 2009 года. Банк специализировался на обслуживании корпоративных клиентов Goldman Sachs и с физлицами не работает. В рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 9 месяцев 2024 года он занимал 230-е место по размеру активов среди российских банков.

О намерении уйти из России GS заявила почти сразу после начала конфликта на Украине – в марте 2022 года. В том же году "Голдман Сакс Банк" был включен в перечень кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции.