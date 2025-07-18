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Совет ЕС продлил на два года правила заполнения газохранилищ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил изменения к регламенту хранения газа, продлевая еще на два года действующее требование к государствам-членам поддерживать достаточные запасы до начала зимнего сезона.

"Цель этой меры - снизить уязвимость Евросоюза к колебаниям цен, вызванным геополитической напряженностью, (...) одновременно обеспечивая баланс между энергетической безопасностью и возвращением к рыночным принципам", - говорится в коммюнике совета.

В документе названы основные элементы законодательства, которые "предоставляют государствам-членам дополнительную гибкость для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям и борьбы с возможным манипулированием рынком".

В частности, речь идет о том, что существующий обязательный целевой показатель объема хранения газа в 90% сохраняется, но с возможностью его достижения в любой момент с 1 октября по 1 декабря, заменяя прежний жесткий срок 1 ноября. Вводится 10-процентная гибкость "в случае сложных условий заполнения хранилищ". Кроме того, Еврокомиссия может увеличить гибкость в отношении целевого показателя заполнения еще на 5% в случае сохраняющихся неблагоприятных рыночных условий.

Промежуточные целевые показатели хранения становятся индикативными, "обеспечивая предсказуемость уровней хранения и позволяя участникам рынка приобретать газ в течение всего года при наиболее благоприятных условиях", объясняют в Брюсселе.

Это постановление Совета ЕС окончательно завершает процедуру принятия обновленного регламента. Этот регламент вступит в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" ЕС, отмечается в коммюнике.

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