ЕК предложила продлить до конца 2027 года требования к заполнению газохранилищ перед зимой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила в среду план по продлению до конца 2027 года механизма, предусматривающего заполнение в странах ЕС газохранилищ минимум на 90% перед зимним сезоном.

"Сегодня Европейская комиссия предложила продлить действие регламента по хранению газа до конца 2027 года. Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку и волатильность на глобальных газовых рынках, это продление на два года поможет обеспечить энергетическую безопасность в ЕС и стабильность европейского газового рынка", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Данный механизм был одобрен в ЕС в июне 2022 года. "С тех пор, как была согласована цель – заполнение газохранилищ на 90% – ЕС каждый раз перевыполнял норму перед началом каждого отопительного сезона", - подчеркивает Еврокомиссия.

Теперь предложение Европейской комиссии передадут на рассмотрение Европарламента и Евросовета.