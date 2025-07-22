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General Motors сократила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors сократил чистую прибыль во втором квартале на 35%, выручку - на 1,8%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,9 млрд против $2,93 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию понизилась до $1,91 с $2,55.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,53 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,34 на акцию.

Квартальная выручка GM сократилась до $47,12 млрд с $47,97 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $45,84 млрд.

Продажи автомобилей GM в апреле-июне увеличились на 7,5% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года - до 1,539 млн.

В APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) реализация подскочила на 14,8% (до 566 тысяч машин). В Северной Америке продажи увеличились на 6,2% (до 878 тысяч), в Южной Америке - упали на 14,4% (до 95 тысяч).

Компания подтвердила прогноз чистой прибыли на 2025 год на уровне $7,7-9,5 млрд, прогноз скорректированной прибыли - $8,25-10 на акцию.

GM по-прежнему ожидает, что негативный эффект от введения повышенных импортных пошлин на автомобили в США составит $4-5 млрд в 2025 году в целом.

General Motors GM США
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