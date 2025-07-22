Фонд технологических инвестиций купил 1% IVA Technologies

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Фонд технологических инвестиций (ООО "Технологические инвестиции ФТИ") приобрел 1% акций ПАО "ИВА", сообщили компании.

Акции "ИВА" (IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций) подскочили после объявления о сделке: рост превышал 15%, по состоянию на 15:00 по Москве составляет 9% - до 136,7 руб. за бумагу.

В сообщении компаний отмечается, что приобретение 1% акций IVA Technologies совершено в рамках стратегического партнерства.

"Сотрудничество с Фондом технологических инвестиций открывает новые возможности для масштабирования наших продуктов, - сказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. - Мы продолжим развивать экосистему корпоративных коммуникаций и усилим присутствие на международной арене, опираясь на поддержку партнера".

В "ИВА" пока не ответили на запрос "Интерфакса" о том, кто выступил продавцом акций в сделке с Фондом технологических инвестиций.

Выручка IVA Technologies по МСФО за 2024 году составила 3,3 млрд рублей (рост на 36%). Показатель EBITDA увеличился до 2,3 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2023 году, рентабельность по EBITDA зафиксирована на уровне 70%. Чистая прибыль компании за 2024 год составила 1,89 млрд рублей против 1,76 млрд годом ранее. Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2024 года выросла до 5 млрд рублей с 3,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

По итогам 2024 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3 рубля на акцию. Однако на годовом собрании акционеры не смогли утвердить выплату дивидендов, поскольку большинство голосов в итоге не были учтены из-за признания бюллетеней недействительными (88,68% от общего числа голосов, учитывавшихся при голосовании) или по иным основаниям. В результате за выплату дивидендов было отдано только 11,29% голосов. Тогда в компании "Интерфаксу" уточнили, что вопрос выплаты дивидендов будет рассмотрен на собрании по итогам 9 месяцев 2025 года.

В настоящее время в продуктовом портфеле IVA Technologies около 15 различных решений для построения корпоративных коммуникаций.

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. При этом эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. Доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году.

Сама IVA Technologies ориентируется на более скромные показатели рынка - 40 млрд рублей в 2025 году и более 100 млрд рублей в 2028 году.

По оценке J'son & Partners Consulting, значительную долю рынка корпоративных коммуникаций в России занимает топ-3 компаний - IVA Technologies, Vinteo и "Труконф".

На встрече президента Владимира Путина с деловыми кругами в мае 2025 года Иодковский предложил ввести дополнительные ограничения на использование иностранных коммуникационных сервисов. В июле правительству было поручено к 1 сентября текущего года подготовить предложение "о введении дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах".

IVA Technologies в июне 2024 года провела IPO объемом 3,3 млрд рублей. В рамках сделки действующие владельцы предложили инвесторам 11% от акционерного капитала компании.

Уставный капитал компании равен 10 млн рублей, он разделен на 100 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. На конец 2024 года основным акционерам (Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский, Евгений Терентьев и Сергей Черных) принадлежало 84,17% компании. Еще 4,83% акций приходилось на топ-менеджмент, программу мотивации сотрудников и "иных акционеров". Free float составляет 11%.