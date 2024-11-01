Выручка IVA Technologies за 9 месяцев выросла на 52%, до 1,4 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) за 9 месяцев 2024 года выросла на 52%, до 1,4 млрд рублей, сообщила компания.

Такой увеличение выручки компания объясняет, в частности, ростом дохода от реализации ПО и лицензий (на 51% больше год к году) и более чем двукратным взлетом доходов от оказания услуг сервисного обслуживания - до 300 млн рублей.

"Расширение партнерской сети приводит к существенному увеличению клиентской базы, что позволяет нам активнее инвестировать в R&D, развивать продуктовую линейку и привлекать лучших ИТ-специалистов в команду, - сказал гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. - Результатом системной работы IVA Technologies по созданию передовых технологических продуктов становится высокая степень доверия и растущее число успешных внедрений среди крупнейших российских государственных компаний и бизнеса".

В сообщении компании отмечается также, что за 9 месяцев число заказчиков выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, выросло на 36%.

ПАО "ИВА" провело IPO в начале июня по верхней границе ценового диапазона размещения - 300 рублей за акцию, что соответствовало рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей.

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки, действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещала, соответственно, free float составил 11%.

В портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд рублей(+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд рублей (+75%). По итогам I полугодия 2024 года выручка компании поднялась до 1,1 млрд рублей (+48%), чистая прибыль - 499 млн рублей (сохранилась на уровне 2023 года).

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе". Основными акционерами ПАО являются Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский и Евгений Терентьев. Уставный капитал компании состоит из 100 млн акций номиналом 0,1 рубля.

Согласно дивидендной политике IVA, компания будет стремиться выплачивать от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и др.

В июле акционеры IVA Technologies решили не выплачивать дивиденды и не распределять прибыль за 2023 год.

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. Эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. Доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году. Наибольший темп роста прогнозировался в сегментах корпоративных мессенджеров и корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в помещении заказчика и др.). В первом случае ожидался среднегодовой темп роста в 59% - с 2,8 млрд рублей в 2023 году до 28,2 млрд рублей в 2028 г., а во втором - 40%, с 3,9 млрд рублей до 20,9 млрд рублей.

В сегменте видео-конференц-связи ожидается рост в среднем на уровне 35% в год - с 9,8 млрд до 44,5 млрд рублей, а в сегменте систем корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, IP-телефоны и пр.) - 23%, с 20 млрд до 56 млрд рублей.

По оценке J'son & Partners Consulting, значительную долю рынка корпоративных коммуникаций в России занимает топ-3 компаний - IVA Technologies, Vinteo и "Труконф".