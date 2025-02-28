Годовая выручка IVA Technologies выросла на 36% до 3,3 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) за 2024 год выросла на 36%, до 3,33 млрд рублей, сообщила компания.

"Финансовые и операционные результаты IVA Technologies за 2024 год подтверждают нашу стратегию по созданию импортоопережающих продуктов в сфере корпоративных коммуникаций, - сказал гендиректор компании Станислав Иодковский. - Мы вышли на рынок с инновационным решением - единой платформой IVA One, которая содержит в себе сразу несколько корпоративных инструментов - почту, ВКС, телефон, календарь, цифровых помощников на основе ИИ".

Большая часть выручки (93%) пришлась на продажи лицензий и услуг по сервисному обслуживанию. Причем наибольший рост, на уровне 77%, показали доходы от оказания услуг по сервисному обслуживанию.

По оценке компании, такой рост выручки связан, прежде всего, с расширением продуктовой линейки, увеличением числа клиентов (на 16%, до 623 компаний) и партнерской сети (+40%, до 221 компании). При этом в сообщении подчеркивается, что реализация ряда проектов для крупнейших заказчиков была перенесена на I полугодие 2025 года.

Также компания отметила увеличение числа сотрудников - на конец 2024 года численность персонала выросла на 64%, до 380 человек. При этом подчеркивается, что около 70% сотрудников - IT-специалисты и инженеры-разработчики.

Компания планирует опубликовать аудированную финансовую отчетность за 12 месяцев 2024 года в конце марта.

ПАО "ИВА" провело IPO в начале июня 2024 года по верхней границе ценового диапазона размещения - 300 рублей за акцию, что соответствовало рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей.

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещала, соответственно, free float составил 11%.

В портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд рублей (+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд рублей (+75%). По итогам I полугодия 2024 года выручка компании поднялась до 1,1 млрд рублей (+48%), чистая прибыль составила 499 млн рублей (сохранилась на уровне 2023 года).

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе". Основными акционерами ПАО являются Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский и Евгений Терентьев.

Согласно дивидендной политике IVA, компания будет стремиться выплачивать от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х.

В июле 2024 года акционеры IVA Technologies решили не выплачивать дивиденды и не распределять прибыль за 2023 год.

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. При этом эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. Доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году. Наибольший темп роста прогнозировался в сегментах корпоративных мессенджеров и корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в помещении заказчика и др.). В первом случае ожидался среднегодовой темп роста в 59% - с 2,8 млрд рублей в 2023 году до 28,2 млрд рублей в 2028 году, а во втором - 40%, с 3,9 млрд рублей до 20,9 млрд рублей.

В сегменте видео-конференц-связи ожидается рост в среднем на уровне 35% в год - с 9,8 млрд до 44,5 млрд рублей, а в сегменте систем корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, IP-телефоны и пр.) - 23%, с 20 млрд до 56 млрд рублей.

По оценке J'son & Partners Consulting, значительную долю рынка корпоративных коммуникаций в России занимает топ-3 компаний - IVA Technologies, Vinteo и "Труконф".

В свою очередь Strategy Partners в своем новом исследовании российского рынка корпоративного ПО отмечает, что по итогам 2024 года (предварительные данные) объем сегмента корпоративной связи и продуктивности (корпоративная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, файлохранилища, ПО для работы с документами и для управления задачами) составил только 35 млрд рублей против 62 млрд рублей в 2021 году. При этом на решения в области корпоративной связи пришлось 26 млрд рублей, а на офисное ПО - 9 млрд рублей.

"На рынке (сегмент корпоративной связи - ИФ) возник отложенный спрос, выражающийся в закупке ПО компаниями, ранее приобретавшими лицензии и поддержку продуктов Microsoft и прекративших осуществлять оплату из-за ухода вендора с российского рынка, - говорится в исследовании. - Объем такого спроса будет медленно снижаться за счет плавного перехода компаний на ПО в сфере корпоративной связи и продуктивности от российских вендоров".

Предполагается, что этот сегмент будет расти ежегодно расти в среднем на 21% до 2030 года - до 110 млрд рублей.

По оценке Strategy Partners, в сегменте собственно корпоративной связи (без учета сегменте офисного ПО - ИФ) немногим более половины объема приходится на долю трех основных игроков - "Яндекс" (29%), VK Tech (14%) и IVA Technologies (11%).