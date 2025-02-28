Поиск

Годовая выручка IVA Technologies выросла на 36% до 3,3 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ИВА" (головная структуры группы компаний IVA Technologies, работающей в сфере корпоративных коммуникаций) за 2024 год выросла на 36%, до 3,33 млрд рублей, сообщила компания.

"Финансовые и операционные результаты IVA Technologies за 2024 год подтверждают нашу стратегию по созданию импортоопережающих продуктов в сфере корпоративных коммуникаций, - сказал гендиректор компании Станислав Иодковский. - Мы вышли на рынок с инновационным решением - единой платформой IVA One, которая содержит в себе сразу несколько корпоративных инструментов - почту, ВКС, телефон, календарь, цифровых помощников на основе ИИ".

Большая часть выручки (93%) пришлась на продажи лицензий и услуг по сервисному обслуживанию. Причем наибольший рост, на уровне 77%, показали доходы от оказания услуг по сервисному обслуживанию.

По оценке компании, такой рост выручки связан, прежде всего, с расширением продуктовой линейки, увеличением числа клиентов (на 16%, до 623 компаний) и партнерской сети (+40%, до 221 компании). При этом в сообщении подчеркивается, что реализация ряда проектов для крупнейших заказчиков была перенесена на I полугодие 2025 года.

Также компания отметила увеличение числа сотрудников - на конец 2024 года численность персонала выросла на 64%, до 380 человек. При этом подчеркивается, что около 70% сотрудников - IT-специалисты и инженеры-разработчики.

Компания планирует опубликовать аудированную финансовую отчетность за 12 месяцев 2024 года в конце марта.

ПАО "ИВА" провело IPO в начале июня 2024 года по верхней границе ценового диапазона размещения - 300 рублей за акцию, что соответствовало рыночной капитализации бизнеса в 30 млрд рублей.

Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала. Сама компания новых акций не размещала, соответственно, free float составил 11%.

В портфель компании входит 14 продуктов и решений в области корпоративных коммуникаций, включая систему видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачную платформу ВКС "Вкурсе" и пр.

Выручка группы по МСФО в 2023 году составила 2,4 млрд рублей (рост на 77%), показатель EBITDA - 1,9 млрд рублей (+83%), чистая прибыль - 1,7 млрд рублей (+75%). По итогам I полугодия 2024 года выручка компании поднялась до 1,1 млрд рублей (+48%), чистая прибыль составила 499 млн рублей (сохранилась на уровне 2023 года).

В настоящее время IVA Technologies принадлежат ООО НТЦ и АО "Вкурсе". Основными акционерами ПАО являются Николай Ивенев, Андрей Зокин, Станислав Иодковский и Евгений Терентьев.

Согласно дивидендной политике IVA, компания будет стремиться выплачивать от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х.

В июле 2024 года акционеры IVA Technologies решили не выплачивать дивиденды и не распределять прибыль за 2023 год.

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. При этом эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. Доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году. Наибольший темп роста прогнозировался в сегментах корпоративных мессенджеров и корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в помещении заказчика и др.). В первом случае ожидался среднегодовой темп роста в 59% - с 2,8 млрд рублей в 2023 году до 28,2 млрд рублей в 2028 году, а во втором - 40%, с 3,9 млрд рублей до 20,9 млрд рублей.

В сегменте видео-конференц-связи ожидается рост в среднем на уровне 35% в год - с 9,8 млрд до 44,5 млрд рублей, а в сегменте систем корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, IP-телефоны и пр.) - 23%, с 20 млрд до 56 млрд рублей.

По оценке J'son & Partners Consulting, значительную долю рынка корпоративных коммуникаций в России занимает топ-3 компаний - IVA Technologies, Vinteo и "Труконф".

В свою очередь Strategy Partners в своем новом исследовании российского рынка корпоративного ПО отмечает, что по итогам 2024 года (предварительные данные) объем сегмента корпоративной связи и продуктивности (корпоративная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, файлохранилища, ПО для работы с документами и для управления задачами) составил только 35 млрд рублей против 62 млрд рублей в 2021 году. При этом на решения в области корпоративной связи пришлось 26 млрд рублей, а на офисное ПО - 9 млрд рублей.

"На рынке (сегмент корпоративной связи - ИФ) возник отложенный спрос, выражающийся в закупке ПО компаниями, ранее приобретавшими лицензии и поддержку продуктов Microsoft и прекративших осуществлять оплату из-за ухода вендора с российского рынка, - говорится в исследовании. - Объем такого спроса будет медленно снижаться за счет плавного перехода компаний на ПО в сфере корпоративной связи и продуктивности от российских вендоров".

Предполагается, что этот сегмент будет расти ежегодно расти в среднем на 21% до 2030 года - до 110 млрд рублей.

По оценке Strategy Partners, в сегменте собственно корпоративной связи (без учета сегменте офисного ПО - ИФ) немногим более половины объема приходится на долю трех основных игроков - "Яндекс" (29%), VK Tech (14%) и IVA Technologies (11%).

Яндекс VK IVA Technologies IVA J'son & Partners Consulting ПАО "ИВА"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Курс биткойна продолжил падение, опускался ниже $80 тысяч

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Рынок МФО РФ в 2024 г. вырос в 1,5 раза за счет "дочек" банков и маркетплейсов

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ
Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });