Lockheed Martin во II квартале снизила чистую прибыль в 4,8 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin во втором квартале 2025 года снизила чистую прибыль в 4,8 раза из-за разовых потерь, ухудшила прогноз на весь текущий год.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $342 млн, или $1,46 в расчете на акцию, против $1,641 млрд, или $6,85 на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 0,2% - до $18,155 млрд против $18,122 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали прибыль компании на уровне $6,52 на бумагу при выручке в $18,57 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin повысилась на 2% (до $7,42 млрд), подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - на 10,7% (до $3,43 млрд), космического оборудования - на 3,5% (до $3,31 млрд), в то время как артиллерийских систем - упала на 12,2% (до $4 млрд).

При этом потери по секретным программам в авиационном сегменте компании в минувшем квартале составили $950 млн, по программам вертолетов - $665 млн. Списания, связанные с программой истребителей нового поколения ВВС США, равнялись $66 млн.

Портфель заказов компании на конец июня составлял $166,5 млрд по сравнению со $176 млрд на конец 2024 года.

Компания за квартал вернула акционерам $1,3 млрд за счет дивидендных выплат и выкупа своих акций.

Lockheed Martin по-прежнему планирует получить в 2025 году выручку в диапазоне $73,75-74,75 млрд. При этом прогноз прибыли был ухудшен до $21,7-22 на бумагу с ожидавшихся ранее $27-27,3.