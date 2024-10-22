Lockheed Martin увеличила выручку в III квартале на 1%, хуже прогнозов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin сократила чистую прибыль и увеличила выручку в третьем квартале, причем скорректированная прибыль превысила прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,62 млрд, или $6,8 в расчете на акцию, по сравнению с $1,68 млрд, или $6,73 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $6,84 на акцию.

Квартальная выручка повысилась на 1% и составила $17,1 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $6,5 на акцию при выручке в $17,38 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin уменьшилась на 3% до $6,49 млрд, артиллерийских систем – на 1% до $3,8 млрд. Доходы подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем увеличилась на 8% до $3,18 млрд, космического оборудования – на 6% до $4,37 млрд.

Портфель заказов компании на конец третьего квартала составлял рекордные $165 млрд.

Lockheed Martin повысила прогноз прибыли на весь текущий год до $26,65 на акцию с $26,1-26,6 на акцию, выручки – до $71,25 млрд с $70,5-71,5 млрд.

В минувшем квартале компания выплатила акционерам $1,6 млрд в виде выкупа собственных акций и дивидендов.

Совет директоров компании одобрил дополнительный выкуп акций на сумму $3 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 5% до $3,3 на акцию.

Бумаги компании теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 35,6% до $146,5 млрд.