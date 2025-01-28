Поиск

Lockheed Martin сократила чистую прибыль в IV квартале в три раза

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin Corp. сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в три раза из-за единовременных потерь.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $527 млн, или $2,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,87 млрд, или $7,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовые потери в размере $1,7 млрд, связанные с рядом программ в ключевых подразделениях Lockheed Martin.

Квартальная выручка Lockheed Martin уменьшилась на 1%, до $18,62 млрд. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $18,87 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 5%, до $8 млрд. Доход в сегменте выпуска артиллерийских систем вырос на 8%, до $3,4 млрд, в сегменте противотанковых ракет и систем - снизился на 10%, до $4,26 млрд, в космическом сегменте - уменьшился на 13%, до $2,94 млрд.

Портфель заказов компании на конец четвертого квартала составлял рекордные $176 млрд.

По итогам всего 2024 года Lockheed Martin получила чистую прибыль в $5,3 млрд, или $22,31 на акцию, зафиксировав потери в размере $2 млрд по ряду программ. Годовая выручка компании составила $71 млрд.

Согласно прогнозу Lockheed Martin, в 2025 году ее чистая прибыль составит $27-27,3 на акцию, выручка - $73,75-74,75 млрд. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $27,88 на акцию и $74,112 млрд.

В минувшем году компания вернула акционерам в общей сложности $6,8 млрд за счет дивидендных выплат и обратного выкупа акций.

Бумаги Lockheed Martin теряют в цене 3,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 16,7%.

Lockheed Martin США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Макфа" в 2024 году экспортировала продукцию на 3 млрд рублей

"СПБ биржа" с 1 февраля запустит торги по выходным

"СПБ биржа" с 1 февраля запустит торги по выходным

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Генпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиями

OpenAI пообещала "гораздо лучшие" ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek

Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });