Lockheed Martin сократила чистую прибыль в IV квартале в три раза

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin Corp. сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года более чем в три раза из-за единовременных потерь.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $527 млн, или $2,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,87 млрд, или $7,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовые потери в размере $1,7 млрд, связанные с рядом программ в ключевых подразделениях Lockheed Martin.

Квартальная выручка Lockheed Martin уменьшилась на 1%, до $18,62 млрд. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $18,87 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 5%, до $8 млрд. Доход в сегменте выпуска артиллерийских систем вырос на 8%, до $3,4 млрд, в сегменте противотанковых ракет и систем - снизился на 10%, до $4,26 млрд, в космическом сегменте - уменьшился на 13%, до $2,94 млрд.

Портфель заказов компании на конец четвертого квартала составлял рекордные $176 млрд.

По итогам всего 2024 года Lockheed Martin получила чистую прибыль в $5,3 млрд, или $22,31 на акцию, зафиксировав потери в размере $2 млрд по ряду программ. Годовая выручка компании составила $71 млрд.

Согласно прогнозу Lockheed Martin, в 2025 году ее чистая прибыль составит $27-27,3 на акцию, выручка - $73,75-74,75 млрд. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $27,88 на акцию и $74,112 млрд.

В минувшем году компания вернула акционерам в общей сложности $6,8 млрд за счет дивидендных выплат и обратного выкупа акций.

Бумаги Lockheed Martin теряют в цене 3,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 16,7%.