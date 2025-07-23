Напряженность между Москвой и Баку не сказалась на торговых операциях между ними

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центробанк Азербайджана не фиксирует кардинальных изменений в импортно-экспортные операциях с Россией, несмотря на текущую напряженность в отношениях двух стран, заявил на пресс-конференции председатель ЦБ Талех Кязымов.

"Центральный банк Азербайджана отслеживает влияние напряженности в отношениях с Россией на импортно-экспортные операции. Россия - один из наших основных торговых партнеров в ненефтегазовом секторе. Сегодня мы не видим кардинальных изменений в этом направлении", - сказал он.

Директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров заявил, что центробанк не зафиксировал кардинальных изменений в объемах денежных переводов между двумя странами.