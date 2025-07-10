В Азербайджане заявили, что не планируют закрывать русские отделения в школах

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Закрывать русские отделения в школах Азербайджана в настоящее время не собираются, заявил министр науки и образования страны Эмин Амруллаев.

"Вопрос закрытия русских отделений в школах в настоящее время не стоит на повестке", - сказал Амруллаев в четверг, выступая на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

Министр, слова которого приводит агентство Report, признал, что сегодня в школах страны наблюдается дефицит преподавателей русского языка.

"Независимо от того, в каком отделении учится ученик, приоритетом остается хорошее знание родного языка. Так как ученик учится за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка. Кроме того, при приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому - более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров", - подчеркнул он.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые обвиняются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с участием РФ, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.