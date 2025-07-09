МИД РФ заявил о контактах с Баку в связи с задержанием российских журналистов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия поддерживает контакты с Азербайджаном по поводу задержания российских журналистов, убеждена, что проблемные вопросы необходимо решать в партнерском ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так она ответила на вопрос о том, как Россия оценивает перспективы налаживания отношений с Азербайджаном на фоне задержания российских журналистов и какие сигналы исходят из Баку в этой связи.

"Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием политико-дипломатических каналов. Именно такой подход на деле и служит коренным интересам народов наших стран", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые обвиняются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В республике отменили мероприятия с участием РФ, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.

В Азербайджане в начале июля согласовали консульский доступ к задержанными россиянам. Консул России в Баку провел с задержанными гражданами РФ трехчасовую встречу.