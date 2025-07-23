Сеть "Теремок" в I полугодии увеличила оборот на 22%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Оборот сети ресторанов "Теремок" в первом полугодии 2025 года вырос на 22,2%в годовом исчислении, до 12,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Больше половины всего оборота пришлась на Петербург - 6,2 млрд рублей (рост на 22%).

В январе-июне сеть пополнилась семью новыми ресторанами: пятью в Москве и двумя - в Петербурге. Ожидается, что до конца этого года в двух городах откроется еще восемь новых заведений.

"Первую половину 2025 года мы завершили с хорошими результатами. Причина роста оборотов - увеличение популярности и развитие концепции "Теремка", а также рост востребованности домашней еды вне дома. Наибольший прирост показали рестораны в стрит-ритейле и в крупнейших торговых центрах. При этом часть заведений в слабых торговых центрах снизила оборот. Видна тенденция: чем больше инвестиций в развитие торгового центра делает арендодатель, тем лучше чувствует себя торговый центр и "Теремок" в нем", - прокомментировал основатель, совладелец и управляющий сети Михаил Гончаров.

Оборот сети по итогам 2024 года составил 21,3 млрд рублей, что на 27% больше показателя 2023 года.

В сети "Теремок", работающей с 1998 года, насчитывается 358 ресторанов в Москве, Петербурге и Краснодаре.

Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок - русские блины" (юрлицо сети) являются Виталий Свидовский (50%) и Гончаров (50%).