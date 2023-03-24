Ресторанная сеть "Теремок" в 2022 году получила рекордную выручку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Выручка сети ресторанов "Теремок" по итогам 2022 года достигла рекордных за 10 лет 7,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Виталий Свидовский.

Сети удалось выполнить намеченный план, несмотря на замедление темпов роста в ноябре-декабре, уточнил он.

"Сейчас потихоньку восстанавливаются продажи, мы надеемся, что все будет стабильно. Планируем прирасти на 15% к 2022 году - за счет новых открытий, повышения удовлетворенности наших гостей, наращивания количества гостей", - сказал Свидовский.

Он также сообщил, что компания намерена выйти на рынок Ленинградской области, запустив ресторан во Всеволожске. Также существуют планы открыть заведение в Выборге. На текущий момент сеть работает в Петербурге, Москве и Краснодаре.

Сотый ресторан в Петербурге "Теремок" планирует запустить в начале лета. В настоящее время готовится к открытию 99-й.

В целом, по словам Свидовского, "Теремок" на текущий момент сосредоточен не на количестве открытий как таковом, а на развитии "знаковых" проектов, в частности один из них связан с территорией Лахта-центра, другой - со строящейся станцией метро "Горный институт".

Компания "Теремок" работает с 1998 года. Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок - русские блины" являются Виталий Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).