Сеть "Теремок" решила развивать формат отдельных кондитерских в Петербурге

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов "Теремок" готовится к открытию первой отдельной кондитерской в Петербурге, сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Свидовский.

"У нас идет большая реконструкция ресторана на Литейном проспекте, там будет отдельное помещение. Это будет тестирование нашего проекта отдельных кондитерских. То есть оно будет вне "Теремка", отдельное помещение площадью 50-60 кв. метров", - сказал он.

Новое заведение должно открыться уже в 2022 году, говорится в презентации сети.

По словам Свидовского, для начала планируется открытие как минимум трех самостоятельных кондитерских в городе. Сейчас компания ищет для них подходящие помещения. Инвестиции в проект не уточняются.

Компания "Теремок" работает с 1998 года, заведения сети (от уличных киосков до ресторанов) открыты в Петербурге, Москве и других городах России. Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Теремок - русские блины" являются Свидовский (50%) и Михаил Гончаров (50%).