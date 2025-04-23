Водитель микроавтобуса "Мираторга" ранен при атаке дрона в Брянской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на микроавтобус в Севском районе, есть раненый.

"Атаковали гражданский микроавтобус АПХ "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Севского района. (...) водитель получил осколочные ранения", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор добавил, что пострадавший доставлен в районную больницу.